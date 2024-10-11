Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunları AGİT'te Ele Alındı

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Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsiller Derneği (BTAYTD) ile Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Türk Azınlığı'nın yaşadığı sorunları, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 2024 Varşova İnsani Boyut Konferansı'nda gündeme getirdi.

BTAYTD'den yapılan açıklamaya göre, Batı Trakya Türk Azınlığı'nı temsilen BTAYTD ve ABTTF'den oluşan üç kişilik heyet, konferansta, azınlığın örgütlenme, ifade özgürlüğü, sosyoekonomik ayrımcılık ve dini hakları üzerine bilgi verdi.

Heyet, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu" kararlarını 16 yıldır uygulamadığını vurguladı.

Bu durumun Batı Trakya Türk Azınlığı'nın örgütlenme ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirten heyet, Yunan hükümetine bu kararları ivedilikle uygulama çağrısında bulundu.

Heyet, Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisinin siyasi başarılarının ardından medyada ve siyasette hedef gösterilmesinin, partinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu iddialarıyla kapatılma girişimlerinin Batı Trakya Türk toplumuna yönelik baskının bir yansıması olduğunu kaydetti.

Sosyoekonomik ayrımcılık ve eğitim sorunları

Heyet, ayrıca Batı Trakya Türk toplumunun yıllardır sosyoekonomik ayrımcılığa maruz kaldığını ve Avrupa Birliği (AB) fonlarına erişimlerinin çeşitli engellerle kısıtlandığını dile getirdi.

Türk ve Yunan yerleşim yerleri arasındaki gelişmişlik farkının açıkça gözlemlenebildiğine dikkati çeken heyet, eğitim alanında da azınlık liselerine yapılan müdür atamalarında azınlık temsilcilerinin görüşlerinin alınmadığını ve bu durumun azınlık eğitiminin özerk yapısına zarar verdiğini anlattı.

Dini özgürlükler ve müftü atamaları

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın dini özgürlükler alanındaki sorunlarına da değinen heyet, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türklerinin seçtiği dini liderleri tanımadığını ve müftü atamalarını uluslararası antlaşmalara aykırı yaptığını vurguladı.

İskeçe Türk Birliğinin kapatılması ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif hakkında açılan yeni soruşturma da bu baskıların bir örneği olarak sunuldu.

Yunan delegasyonu ise Batı Trakya'daki azınlığın, Müslüman azınlık olduğunu ve eşit Yunan vatandaşları olarak tüm haklardan yararlandıklarını iddia ederek, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan tüm haklarının korunduğunu ileri sürdü.