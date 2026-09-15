Batı Trakya Türkleri, Beyköy'de azınlık okulu kapatılırken tepkili

Batı Trakyalı Türkler, İskeçe iline bağlı Beyköy'de Türk Azınlık İlkokulunun öğrenci sayısının yetersizliği gerekçesiyle kapatılmasına karşın aynı köydeki devlet ilkokulunun öğrenci sayısındaki artış nedeniyle büyütülmesine tepki gösterdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Eğitim Bakanlığının temmuzda aldığı kararla, Beyköy Türk Azınlık İlkokulunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında faaliyetinin durdurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Beyköy'deki devlet ilkokulunda ise öğrenci sayısının 50'nin üzerine çıkması üzerine öğretmen kadrosunun artırıldığı ve okulun üç öğretmenli statüden dört öğretmenli statüye yükseltildiği belirtildi.

Bir taraftan Türk azınlık okullarının öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatılırken diğer taraftan aynı yerdeki devlet okulunun büyütülmesinin, Yunanistan'ın azınlık eğitimine yönelik politikasının sonuçlarını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Bu artık tek tek okulların kapanması meselesi değil, Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim sisteminin giderek zayıflatılması meselesidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, temmuzda 8 Türk azınlık ilkokulunun daha faaliyetinin askıya alınmasının ardından Batı Trakya'da faaliyet gösteren Türk ilkokullarının sayısının 76'ya düştüğü kaydedildi.