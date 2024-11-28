Batı Trakya Türkleri'nden Yunan Hükümeti'ne Tepki - Son Dakika
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Batı Trakya Türkleri'nden Yunan Hükümeti'ne Tepki

Batı Trakya Türkleri, Türkiye'nin desteğine karşı çıkan Yunan hükümetini eleştirdi.

28.11.2024 14:46
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Batı Trakyalı Türkler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Batı Trakya Türk toplumuna yönelik destek açıklamalarına tepki gösteren Yunan hükümetini eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin Batı Trakya Türk toplumuna sahip çıkmasının önemli bir destek olduğunu belirtti.

Habipoğlu, "Anavatanımızın bizlere koşulsuz sahip çıkması, ülkemizde bazı çevreleri rahatsız etmiş görünüyor. Bu çevreler, ülkemiz ve anavatanımız arasında pozitif gündemin geliştirilmesini bilinçli olarak engelleme çabasındalar." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın, Arnavutluk'taki Yunan azınlığına sahip çıktığı gibi Türkiye'nin de Batı Trakya Türk toplumuna sahip çıktığını ve bunun, doğal bir durum olduğu ifade eden Habipoğlu, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Oniki Adalar'da yaşayan Türklerin Yunanistan'la ilişkilerde öncelik verdikleri konulardan biri olduğunu, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının çözülmesinin takipçisi olduklarını belirtmişti.

Yunan diplomatik kaynakları ise Lozan Antlaşması'nda Batı Trakya'da sadece Müslüman azınlıktan bahsedildiğini öne sürerek Türkiye'nin "Türk azınlık" ifadesini kullanmasını uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etmişti.

Yunanistan'daki Türk azınlık, onlarca yıldır eğitim, din ve etnik kimliğinin tanınmasına ilişkin sorunlar nedeniyle mağdur ediliyor. Atina yönetimi, ülkesindeki Türk azınlığın sorunlarını çözmek yerine sistematik ayrımcılık politikasını dayatmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 150 bin Türk'ün yaşadığı Batı Trakya'da Türkler, yetersiz siyasi temsil, basın özgürlüğü, eğitim ve din alanında da sorunlar yaşıyor. Yunan hükümeti ise Türklerin kendi kimliklerini korumaya yönelik taleplere yıllardır kulak tıkıyor.

Bölgedeki Türklerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin "etnik kimlik" meselesi olduğu görülüyor.

Yunanistan yönetimi, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşması'nda yer almadığını ileri sürerek azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmiyor.

Lozan Barış Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" başlıklı maddelerinde "Müslüman" tabiri kullanılmışsa da Antlaşma'nın diğer hükümlerinde geçen "Türk" sıfatından ve Konferans tutanaklarında yer alan beyanlardan, mübadele dışı bırakılan Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının Türk oldukları açıkça anlaşılıyor.

Kaynak: AA

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