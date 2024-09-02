Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin önde gelen isimlerinden İsmail Rodoplu anıldı

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Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin önde gelen isimlerinden eski bağımsız milletvekili gazeteci İsmail Rodoplu vefatının 4. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) tarafından Rodoplu'nun Gümülcine'ye bağlı Semetli köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, Rodoplu'nun eşi Ayşe Rodoplu, kızları Sevgi ve Sevda Rodoplu ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Konuşmasında İsmail Rodplu'nun dürüst biri olduğunu, saygıyla anıldığını belirten Müftü Şerif, kendisi gibi birçok kişinin hayatında da onun derin izler bıraktığını ifade etti.

Şerif, Sadık Ahmet ve Rodoplu ile birlikte aday oldukları dönemi ve yaşadıkları zorlukları hatırlattı. Şerif, Sadık Ahmet ile kendisinin adaylık başvurularının kabul edilmediğini fakat Rodoplu'nun bağımsız milletvekili olarak meclise girdiğini söyledi.

BTAYTD Başkanı Baltıcı konuşmasında, Rodoplu'nun ve arkadaşlarının Batı Trakya Türkleri için verdikleri hak mücadelesinin örnek alınması gerektiğini hatırlattı.

İsmail Rodoplu kimdir

1938 yılında Batı Trakya'da, Gümülcine şehrine bağlı Semetli köyünde doğan İsmail Rodoplu, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın karşılaştığı sorunları uluslararası platformlarda dile getirerek, Türklerin haklarını savunmada önemli rol oynadı.

1982 yılında Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Rodoplu, 1983-1992 yılları arasında derneğin başkanlığını yaptı. Bu süreçte, Batı Trakya Türklerinin eğitim haklarını savunmak ve toplumun haklarını korumak için çeşitli faaliyetlerde bulundu.

1977'de "Gerçek" adında bir gazete çıkararak, azınlık toplumunun sesi oldu ve özgürlük mücadelesini basın yoluyla da sürdürdü.

Rodoplu, Rodoplu, Batı Trakya Türk azınlığının siyasi hayatında dönüm noktası olan "bağımsız liste hareketi"nde de önemli bir rol oynadı. 5 Kasım 1989 genel seçimlerinde, bağımsız aday olarak katıldığı seçimleri kazanarak, 1990 yılına kadar Yunan Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.