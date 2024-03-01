Batı Trakyalı Türkler, azınlık okullarına sahip çıkıyor - Son Dakika
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Batı Trakyalı Türkler, azınlık okullarına sahip çıkıyor

Batı Trakya Türk Kadın Platformu öncülüğünde, ailelerin çocuklarını azınlık okullarına kaydettirmeye teşvik amacıyla kampanya başlatıldı. Azınlık okullarına sahip çıkmanın önemi vurgulanarak, çocukların dilini, dinini, kültürünü özgürce yaşayabileceği okullarda eğitim görmeleri gerektiği belirtildi. Batı Trakya'da öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı artarken, faaliyet gösteren azınlık okulu sayısı 90'a düştü.

01.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:33
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Batı Trakyalı Türkler, öğrenci yetersizliği bahane edilerek kapatılan azınlık ilkokullarına sahip çıkıyor.

Batı Trakya Türk Kadın Platformu öncülüğünde, ailelerin çocuklarını azınlık okullarına kaydettirmeye teşvik amacıyla kampanya başlatıldı.

Kadın Platformu tarafınca yapılan açıklamada, azınlık okullarına sahip çıkmanın önemine vurgu yapılarak, çocukların dilini, dinini, kültürünü özgürce yaşayabileceği azınlık okullarında eğitim görmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Çocukların, aynı dili ve kültürü paylaşan arkadaşları arasında daha iyi gelişeceği ve kendini daha rahat ifade edeceği belirtilen açıklamada, iki dili öğrenmenin çocuklar için önemli olduğu vurgulandı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Azınlık eğitim dili Türkçedir. Resmi dil Yunanca ile paralel olarak Türkçe de geliştirilmelidir. Özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımızı ana dilinin var olduğu ve ana dilinin saygı gördüğü okullara göndermeliyiz. Bu sebeple de azınlık okullarında ısrar etmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

İskeçe Merkez Türk İlkokulu Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği de sosyal medya üzerinden, velilere, çocuklarını kültürlerinden kopmama ve en iyi eğitimi almaları için azınlık okullarına kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu.

Batı Trakya'da 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı artarken, bölgede faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı da 90'a düştü. 1995'te Batı Trakya genelinde 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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