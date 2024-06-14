Batı ve Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Batı ve Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın günün ilk saatlerinde batısında ve zamanla genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Kastamonu'da ise bu akşama kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

14.06.2024 16:23
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Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında ve zamanla genelinde, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam bölgenin doğusunda, akşam saatlerinden sonra da batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kastamonu'da da bu akşama kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batı ve Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika

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