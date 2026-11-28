Batman Belediyesince yürütülen "Atık Yemeklerden Mama Üretim Projesi"ne destek sağlayan kurum ve firmalara plaket verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda israfının önlenmesi ve sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla 2025 yılında başlatılan "Atık Yemeklerden Mama Üretim Projesi" kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

170 dönümlük alanda kurulu hayvan bakım tesisinde, kurum ve firmaların yemekhanelerinden temin edilen, değerlendirilmeye uygun yemek artıkları işlenerek hayvan maması üretiliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Merve Kardaş ile Veteriner İşleri Müdürü Onur Kılıç'ın koordinasyonunda yürütülen projeyle hem gıda israfının azaltılması hem de sahipsiz hayvanların beslenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda projeye destek veren kurum ve firmalara katkılarından dolayı plaket verildi.

Plaketler Kardaş ve Kılıç tarafından firma yetkililerine takdim edildi.