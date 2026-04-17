Kayyum Yönetimindeki Batman Belediyesi'nde Sendikalı Güvenlik Görevlilerinin Görev Yeri Değiştirildi... Sendika Suç Duyurusunda Bulundu
Kayyum Yönetimindeki Batman Belediyesi'nde Sendikalı Güvenlik Görevlilerinin Görev Yeri Değiştirildi... Sendika Suç Duyurusunda Bulundu

17.04.2026 17:34  Güncelleme: 19:22
DİSK Güvenlik-Sen, Batman Belediyesi'nde sendika üyelerinin baskıya maruz kaldığını ve 4 işçinin görev yerinin değiştirildiğini açıkladı. Sendika, durumu yargıya taşıdı.

Haber: Özlem KARA

(ANKARA) - DİSK Güvenlik-Sen, kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi'nde çalışan 300 işçiden 172'sinin sendikalarına üye olmasının ardından yetki aldıklarını belirterek, belediye yönetiminin "sendikal faaliyetleri" gerekçesiyle 4 işçinin görev yerini değiştirdiğini öne sürdü. Sendika, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DİSK Güvenlik-Sen Genel Başkanı Yusuf Küçük, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Batman Belediyesi'ndeki sendikal baskıların "işçi kıyımına" dönüştüğünü savundu.  Küçük, şunları söyledi:

"İş yerinde çalışan yaklaşık 300 işçiden 172'si sendikamız Güvenlik-Sen'e üye olmuştur. Toplu iş sözleşmesi sürecinde yetki başvurusu yapacak çoğunluğa ulaşacağımızı görenler, örgütlenmemizi engellemek için sistematik bir baskı süreci başlatmıştır. İşveren temsilcisi konumunda olan vardiya şefleri ve amirler, hukuka aykırı şekilde aynı zamanda sendika temsilcisi yapılarak işçiler üzerinde baskı kurmaktadır. Bu durum, açıkça sendikal özgürlüğün ihlali anlamına gelmektedir."

"Saldırılar karşısında bir adım geri atmayacağız"

5188 sayılı yasa kapsamında görev yapan özel güvenlik işçisi üyelerimiz, yalnızca sendikal faaliyet yürüttükleri için görevlerinden alınarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak görevlendirilmiştir. Bu uygulama açık bir sürgün ve cezalandırmadır. İşveren vekili olan şef ve amirlerin, Özgüven-Sen tarafından iş yeri temsilcisi olarak atanması ise kabul edilemez bir durumdur. İşçileri temsil etmesi gereken bu kişiler, yetkilerini kötüye kullanarak işçiler üzerinde baskı, tehdit ve yıldırma politikası uygulamaktadır.

Anayasa ile güvence altına alınan sendikal haklara yönelik bu saldırılar karşısında bir adım geri atmayacağız. Yapılan her hukuksuzluğu, her hak ihlalini ve her gayriahlaki uygulamayı teşhir etmeye devam edeceğiz."

Öte yandan, belediyede görevli bir güvenlik şefinin, sendika üyesi işçilere istifa etmeleri yönünde tehditte bulunduğu da öne sürüldü.

DİSK Güvenlik-Sen Genel Başkanı Yusuf Küçük, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini ve sorumlular hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA

Batman Belediyesi, Yerel Yönetim, Sendika, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Advertisement
