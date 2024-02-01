Batman Belediyesi tarafından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla Batman Belediyesince yapılan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkezin açılışı amacıyla düzenlenen törende, Sıfır Atık Projesinin Emine Erdoğan'ın himayelerinde kamu kurumları ve özellikle de yerel yönetimlerin üstlenmiş olduğu esaslı bir proje olduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde belediye olarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Batman'da 3 bin 240 atık kumbaramız var. Bunların atıkları ayrıştırılarak toplanmasına imkan sağlayan atık kumbaralarımız var. Ayrıca Batman Belediyesi bünyesinde 40 iç mekan toplama kutumuz bulunuyor. Şehrin belli noktalarına 4 mobil atık getirme merkezi kurduk. 100 tekstil atık kutumuz şehrimizde hizmet veriyor. 5 de pilmatik, 20 de bayat ekmek kutusu kentimizin çeşitli yerlerine yerleştirildi."

Geri dönüşümün ekonomiye ve doğaya büyük katkısının olduğunu kaydeden Canalp, bir yılda 20 bin ton ambalaj atığının geri dönüşüme tabi tutulduğunu, bunun karşılığının da 1140 ağaç olduğunu kaydetti.

Vali Canalp, şöyle devam etti:

"102 ton tekstil atığı geri dönüşüme tabi tutulmakta. Bu da yaklaşık 1 milyon metreküpün üzerindeki suyun kurtarılması anlamına gelmektedir. 668 ton lastik geri toplanıp ekonomiye dönüştürülmüştür. Bu da 443 ton karbondioksitin atmosfere salınımının önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. Okullarımıza yerleştirdiğimiz pilmatiklerde yıl içerisinde toplam 61 bin 623 pil toplanmıştır ve 147 bin metreküp toprağın da kirlenmesinin önüne geçilmiştir. 13 bin litre atık bitkisel yağı geri dönüşüme kazandırmak suretiyle 13 milyon metreküp suyun da kirlenmesinin önüne geçilmiştir."

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı katkılarıyla yapılan merkezin açılışı yapıldı.