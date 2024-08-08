Batman'da 117 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda 117 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan operasyon sonucu yakalanan D.Ç'nin üst aramasında, 117 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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