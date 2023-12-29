Batman\'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta kente yüklü miktarda uyuşturucu gireceği bilgisini aldı.

Bu kapsamda durumundan şüphelenilen bir tırı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle araçta yaptıkları aramada, 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.