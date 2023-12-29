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Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir tırda yapılan aramada 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman\'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 18:43,  Güncelleme: 18:45
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Batman'da düzenlenen operasyonda 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık'ta kente yüklü miktarda uyuşturucu gireceği bilgisini aldı.

Bu kapsamda durumundan şüphelenilen bir tırı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle araçta yaptıkları aramada, 236 paket halinde 171 kilo 768 gram skunk ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Batman'da 171 kilo 768 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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