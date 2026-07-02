Batman'da 19 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 19 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman\'da 19 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
02.07.2026 11:06
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Polis, bir otomobilde 19 kilo 250 gram metamfetamin buldu; şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, aracın altına ve kenarlarına zulalanmış 19 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Üçyol mevkisinde durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği 'Mailo' ile arama yapıldı. Aramada, aracın altına ve kenarlarına zulalanmış 38 parça halinde 19 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Batman, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 19 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 19 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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