Batman'da 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında 26 Mart'ta yapılan denetimlerde "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından haklarında 5 yıl ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile S.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.