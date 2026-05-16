Batman'da 36 firari hükümlü yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 1-4 Mayıs'ta haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 36 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.