Batman'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Batman'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Batman\'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Batman'da meydana gelen kazada 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda TIR şoförü M.Ş.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Şoför, kaza anında yaşananları anlatarak suçlamaları reddetti.

22.08.2024 12:23
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BATMAN'da 4 kişinin öldüğü kazada ev hapsi verilerek yurt dışı yasağı konulan TIR şoförü M.Ş.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Kazada hafif yaralanan M.Ş.A., şeridinde 60-70 kilometre hızla gittiğini belirterek, "Kamyonet sürücüsü benim şeridime geçti. Korna çaldım, selektör yaptım, aracımı sağa yanaştırdım ancak yolun sağında su kanalı vardı ve kanal tarafı yüksek olduğu için takla atma riskini göze alamadım. Fren yapmama rağmen çarpışma oldu" dedi.

Kaza, 20 Ağustos'ta öğle saatlerinde Batman- Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. M.Ş.A. yönetimindeki 56 KA 126 plakalı TIR ile başka bir aracı sollayan Medeni İba (52) yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı kamyonet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Medeni İba, Remziye İba (58), kızları Neslihan İba (18) ve Medeni İba'nın kız kardeşi Mensuriye Güler hayatını kaybetti. Medeni ve Remziye İba'nın kızları Fatma'nın düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

Kazada hafif yaralanan TIR şoförü M.Ş.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen M.Ş.A.'ya çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verilerek yurt dışına çıkış yasağı konuldu. M.Ş.A.'nın verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde kendi şeridinde 60-70 kilometre hızla gittiğini söyleyen M.Ş.A., "Diğer araç sürücüsü benim şeridime geçti. Korna çaldım, selektör yaptım, aracımı sağa yanaştırdım ancak yolun sağında su kanalı vardı ve kanal tarafı yüksek olduğu için takla atma riskini göze alamadım. Fren yapmama rağmen çarpışma oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Batman, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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