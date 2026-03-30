Batman\'da Ağaçlandırma Seferberliği

Batman'da ağaçlandırma çalışması kapsamında 1005 fidan dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevre bilincini güçlendirmek için İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğünce ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında Yenişehir Mahallesi Emekli TOKi bölgesinden başlayarak Batman Üniversitesi arasındaki Emek Caddesi üzerinde refüje dikilen fidanlarla yeşil koridor oluşturuldu.

Mavi servi, ligüstrum, tespih ve dut ağaçları olmak üzere 1005 fidan toprakla buluşturuldu.