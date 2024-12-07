Batman'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Batman\'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'da aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, S.G. eniştesi Şükrü Gezici'yi tabanca ile vurdu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 3 şüpheli tutuklandı.

07.12.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
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BATMAN'da aileler arasında çıkan kavgada S.G., eniştesi Şükrü Gezici'yi (20) tabanca ile vurarak öldürdü. Kavga kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Eşler arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil olunca taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada S.G., ablasının eşi Şükrü Gezici'yi yanında getirdiği tabancayla vurarak ağır yaraladı. Şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Gezici, hayatını kaybetti. Şükrü Gezici'nin cenazesi Petrol Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kavga Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Diğer yandan başlatılan soruşturma kapsamında; görüntüleri inceleyen polis ekipleri, aralarında S.G.'nin de olduğu 1'i çocuk 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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