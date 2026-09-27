Batman\'da akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Batman'da çaya düştükten sonra suda kaybolan çocuğun cansız bedeni ekiplerce bulundu.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde ailesiyle dün pikniğe giden Tuğba D. (14) ile Betül D, henüz bilinmeyen nedenle Batman Çayı'na düştü.

Betül D. çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Tuğba D. ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Van Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çayda arama çalışması yürüten ekipler kayıp kızın cansız bedenini sudan çıkardı.

Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.