Batman'da akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Batman'da akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

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Batman\'da akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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Batman'ın Balpınar beldesinde dün ailesiyle pikniğe giden 14 yaşındaki çocuk, Batman Çayı'na düşüp akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin çaydaki araması sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı ve otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Batman'da çaya düştükten sonra suda kaybolan çocuğun cansız bedeni ekiplerce bulundu.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde ailesiyle dün pikniğe giden Tuğba D. (14) ile Betül D, henüz bilinmeyen nedenle Batman Çayı'na düştü.

Betül D. çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Tuğba D. ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Van Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çayda arama çalışması yürüten ekipler kayıp kızın cansız bedenini sudan çıkardı.

Cenaze otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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