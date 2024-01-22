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Batman'da Akraba Kavgasında 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Akraba Kavgasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Batman'da akraba aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis, olayın yaşandığı mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Batman\'da Akraba Kavgasında 1 Ölü, 2 Yaralı
22.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:21
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BATMAN'da, akraba ailelerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Polis, hastanede ve mahallede güvenlik önlemi aldı.

Olay, dün gece, Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta meydana geldi. Akraba 2 aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü; Haşim Güner (34), İ.G. ve E.G. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haşim Güner, sabah saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen, yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Güner'in öldüğünü duyan yakınları hastaneye geldi. Polis, hem mahallede hem de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da Akraba Kavgasında 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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