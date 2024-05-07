Batman'da Anaokulu Bahçesinde Sebze Yetiştiriciliği Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Anaokulu Bahçesinde Sebze Yetiştiriciliği Etkinliği

Batman\'da Anaokulu Bahçesinde Sebze Yetiştiriciliği Etkinliği

Batman'da bulunan 16 Mayıs Anaokulu'nda öğrencilere sebze yetiştiriciliği öğretiliyor. Okul bahçesinde düzenlenen bölümde öğretmenler ve öğrenciler birlikte patates, soğan, roka ve dereotu yetiştiriyor. Öğrenciler, ders ve sosyal etkinliklerden arta kalan zamanlarda bahçeye çıkarak çapa ve sulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu etkinlik sayesinde öğrencilere sebze yetiştiriciliği öğretilirken aynı zamanda doğa sevgisi de aşılanıyor. Okul müdürü Lokman Kaya, bahçede yetiştirilen sebzelerin bahar şenliklerinde kullanılacağını ve çocukların kendi yetiştirdikleri ürünleri afiyetle yiyeceklerini belirtti. Öğrenciler ise bu etkinlikle eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade etti.

07.05.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da anaokulu bahçesinde ayrılan bir bölümde öğrencilere sebze yetiştiriciliği öğretiliyor.

16 Mayıs Anaokulu'nda idareciler ve öğretmenler tarafından bahçedeki bir bölüm sebze ve meyve yetiştirilmesi için düzenlendi.

Öğretmenler bu bölümde öğrencilerin de yardımıyla patates, soğan, roka ve dereotu yetiştiriyor.

Ders ve sosyal etkinliklerden arta kalan zamanlarda bahçeye çıkan öğrenciler çapa ve sulama yapıyor.

Öğrencilere bu sayede hem sebze yetiştiriciliği öğretiliyor hem de doğa sevgisi aşılanıyor.

Okul müdürü Lokman Kaya, AA muhabirine, öğrencilerle bahçede çeşitli sebzeler yetiştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları bu etkinlikle öğrencilerin bir bitkinin gelişim sürecini gözlemelerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Bahar şenliklerinde yetişen ürünlerimizi kullanabilmek amacıyla bahçemizde patates, soğan, marul, dereotu, roka gibi ürünlerin tohumlarını çocuklarımızla birlikte toprağa attık. Çocuklarımız sulamasını ve bakımını yapıyorlar." diye konuştu.

Yetiştirilen sebzeleri düzenleyecekleri sosyal etkinliklerde tüketeceklerini anlatan Kaya, çocukların kendi yetiştirdikleri ürünleri afiyetle yiyeceğini belirtti.

Kaya, bahçe etkinliklerinin eğitimin bir parçası olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Arjin Keklik, bahçede sebze yetiştirdiklerini, sebzelerin bakımını ve sulamasını yaptıklarını söyledi.

Mizgin Demir de yaptıkları bu faaliyetle eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Batman, Bahçe, Tarım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Anaokulu Bahçesinde Sebze Yetiştiriciliği Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:28 Acun Ilıcalı’dan radikal karar Takımı Premier Lig’e çıkamayınca kalemini kırdı Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:16:21. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Anaokulu Bahçesinde Sebze Yetiştiriciliği Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement