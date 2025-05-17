Batman\'da Arta Yiyecekler Sokak Hayvanlarına Mama Oluyor

Batman'da kamu kurumları, yurtlar, lokantalar ve aşevlerinde hazırlanan yemeklerden tüketilmeyip arta kalanlar, sokak hayvanlarının beslenmesi için Batman Belediyesince kurulan tesiste mamaya dönüştürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in öncülüğünde, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve gıda israfını önlemek amacıyla "Mama Üretim Projesi" hayata geçirildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamu kurumları, yurtlar, lokantalar ve aşevlerinde arta kalan yiyecekler toplanarak 170 dönüm alanda kurulan Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'nde mamaya dönüştürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, projenin örnek olacağını belirtti.

Canalp, şunları kaydetti:

"Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezimiz sadece fiziksel olarak değil vizyon olarak da Türkiye'ye örnek olacak bir yapıda. Mama dönüşüm makinemiz sayesinde yemek israfını önlediğimiz gibi sahipsiz can dostlarımıza da sağlıklı besin sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeyle sivil toplumun ve esnafımızın iş birliğiyle sokak hayvanlarının beslenme sorununa sürdürülebilir bir çözüm üretmiş oluyoruz."