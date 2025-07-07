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Batman'da Asayiş Toplantısı Yapıldı

Batman\'da Asayiş Toplantısı Yapıldı
07.07.2025 19:48
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Asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında suçlarda düşüş ve yakalamalar açıklandı.

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhan Gökçen'in katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Canalp, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, haziranda asayiş olaylarında 2024 yılının Haziran ayına kıyasla yüzde 13'lük düşüş yaşandığını, 1077 olan olay sayısının 939'a gerilediğini söyledi.

Meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98'inin aydınlatıldığını aktaran Canalp, "Haziran ayı içerisinde kişilere karşı işlenmiş olan kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi 10 önemli suç kategorisinde 2024 yılı haziran ayında 344 olay, 2025 yılı haziran ayında ise 276 olay meydana gelmiş olup bu şekildeki asayiş olaylarında yüzde 20'lik bir düşüş sağlanmış durumdadır." dedi.

İş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık ve otodan hırsızlık gibi önemli suçlarda da gerileme yaşandığını kaydeden Canalp, 2025 yılı Haziran ayında 73 olayın meydana geldiği ve geçen yıla oranla yüzde 15'lik bir düşüş sağlandığı bilgisini paylaştı.

Canalp, haziran ayında hakkında mahkemelerce araması olan 556 kişinin yakalandığını, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde ise 3 bin 949 kişinin ve son 1 yıllık dönemde de toplamda 6 bin 307 aranan kişinin yakalandığını bildirdi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında haziran ayında toplam 150 narkotik olayına müdahale edildiğini kaydeden Canalp sözlerini şöyle sürdürdü:

"159 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. 6 aylık dönemde ise adli işlem yapılan kişilerin sayısı 1370'e yükselmiştir. Haziran ayında 13 şahıs tutuklanmış olup 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre tutuklu sayısı yüzde 6 artarak 128'den 136'ya çıkmış durumdadır. Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz operasyonlarda 15 kilogram skunk, 4 kilogram esrar, 3 kilogram metamfetamin, 244 gram bonzai, 184 kök Hint keneviri ve 2 tüfek ele geçirilmiştir."

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında haziran ayında toplam 83 olaya müdahale edildiğini ve 72 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade eden Canalp, "6 aylık dönemde ise 507 olaya müdahale edilerek 534 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahısların 30'u tutuklanmıştır. KOM birimlerimizce yapılan haziran ayındaki operasyonlarda ise 39 bin paket kaçak sigara, 729 elektronik sigara, 388 kaçak emtia ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

Canalp, siber suçlarla mücadele kapsamında haziran ayında toplam 137 olaya müdahale edildiğini ve 21 şüphelinin tutuklandığını belirterek, "Son 1 yıllık dönemde ise 1539 olaya müdahale edilmiş ve 211 şahsın tutuklanması gerçekleştirilmiştir." dedi.

Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Canalp, "Terörle mücadele kapsamında 11 olayda toplam 14 şahsa adli işlem yapılmış ve 2 şahıs tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Yerel Haberler, Ekrem Canalp, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Asayiş, batman, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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