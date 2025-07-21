Batman'da Atık Lastik Geri Dönüşümü

Batman Belediyesi ile Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) iş birliğinde kullanım ömrü tamamlanmış araç lastikleri geri dönüşüm için toplanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen LASDER'in görevlendirdiği bir firma tarafından Batman imar ve mücavir alan sınırlarında bulunan atık lastikler periyodik olarak toplanıyor.

Kent genelinde, 2025 yılı itibarıyla 426 bin 620 kilogram atık lastik geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Yakıt olarak enerji üretiminde kullanılan atık lastikler, ayrıca granül ve parça malzeme haline getirilerek çöp kutusu, kent mobilyası, spor sahası zemini ve trafik ekipmanlarında değerlendiriliyor.