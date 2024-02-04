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Batman'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Batman'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Batman\'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor

Batman Valisi Ekrem Canalp, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Vali Canalp, incelemelerinde atık su arıtma tesisinin yapımında gelinen aşama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Tesiste fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yapılacağını ifade eden Canalp, bütün atıkların arıtılarak kullanılabilir suya dönüştürülüp, Batman Çayı'na deşarj edileceğini belirtti. Vali Canalp, kentte kurulacak 3 OSB'de de benzer arıtma tesislerinin yapılacağını vurguladı.

04.02.2024 14:53
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Batman Valisi Ekrem Canalp, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, incelemelerinde atık su arıtma tesisinin yapımında gelinen aşama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Canalp, 13 ay önce yapımına başlanan tesiste fiziki gerçekleşmenin yüzde 65 tamamlandığını, yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Tesiste fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yapılacağını ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

" OSB'deki bütün atıklar hem fiziksel hem kimyasal hem de biyolojik arıtmadan geçmiş olarak kullanılabilir suya dönüştürülüp, Batman Çayı'na deşarj edilecek. Buranın toplam maliyeti 122 milyon lira."

Vali Canalp, kentte kurulacak 3 OSB'de de bu şekilde arıtma tesisi yapılacağını belirtti.

Canalp, "Arıtma olmaksızın sisteme, doğaya zarar verecek bir deşarj uygulamasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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