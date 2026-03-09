Batman'da Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuruluyor

Batman\'da Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuruluyor
09.03.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin temeli atıldı.

Batman'da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nin (AMATEM) temeli düzenlenen törenle atıldı.

Huzur Mahallesi'nde yapımına başlanan tesisin temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, Batman'ın birçok alanda olduğu gibi bağımlılıkla mücadele konusunda da Türkiye'ye model olacağını söyledi.

Bağımlılıkla mücadeleyi farklı açılardan değerlendirdiklerini aktaran Canalp, "Her şeyden önce, insanlarımızın bağımlı hale gelmesini önlemek için yapılması gereken tüm çalışmalara yoğunlaşacağız. Önleyici faaliyetler bu mücadelenin en önemli ayağını oluşturacaktır. İkinci olarak, eğer bir kişi bağımlı hale gelmişse, bu sorunu yalnızca bir asayiş meselesi, bir güvenlik problemi ya da adli bir konu olarak görmeyeceğiz. Bağımlılık meselesini çok daha geniş bir perspektifle ele alacağız. Çünkü biliyoruz ki bu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için konuyu çok boyutlu şekilde ele almak gerekir." dedi.

Bağımlılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin de önemli olduğunu kaydeden Canalp, "Kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için iki ana unsur üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi AMATEM, ikincisi ise rehabilitasyon merkezidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı.

Törene AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekrem Canalp, Politika, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Samsunspor’dan gece yarısı TFF’ye flaş çağrı Samsunspor'dan gece yarısı TFF'ye flaş çağrı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü
Fenerbahçe’ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 21:18:57. #7.12#
SON DAKİKA: Batman'da Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.