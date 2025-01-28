Batman'da eski çift arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam E.A. (40) 3 yıl önce ayrıldığı dini nikahlı eşi E.Ç'nin (32) Belde Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti.
E.A. ve E.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, E.A. göğsünden, E.Ç. boğazından ve çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede E.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan 3 çocuk annesi E.Ç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?