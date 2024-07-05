Batman'da bir araçta 45 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta 28 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve 17 kilo 600 gram toz esrar bulundu.
Olaya ilişkin A.G. ve İ.F. gözaltına alındı.
Bu kişiler polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
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