Batman'da binadan yapılan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir binaya giren kişi, E.A'ya ait bisikleti çaldı.
Bisikletinin çalındığını fark eden E.A, durumu polise bildirdi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarınca kayda alındı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Bisiklet Hırsızlığı - Son Dakika
