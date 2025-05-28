Batman'da Bodrumda Yangın

BATMAN'da 4 katlı bir binanın bodrumunda istiflenen samanlar, alev alarak yandı.

Yangın, 16: 00 sıralarında Seyitler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İstiflenen samanlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,