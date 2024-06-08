Batman'da boğulma vakalarına karşı uyarı

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BATMAN'da 1,5 yılda 10 çocuğun boğularak hayatını kaybetmesinin ardından, yaz mevsimi ile birlikte meydana gelebilecek suda boğulma olaylarına karşı Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, uyarıda bulundu.

Batman'da Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, yaz mevsimiyle birlikte meydana gelebilecek boğulma olaylarına karşı sosyal medya hesabı üzerinden uyarı paylaşımı yaptı. Göktaş, paylaşımında 2023'te ve 2024'ün ilk 6 ayında kentte 10 çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirterek, "Kıymetli hemşehrilerimiz 2023 yılı boğulma vakaları sebebi ile yitirdiğimiz can sayısı 7, hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 13. 2024 yılının ilk 6 ayında yitirdiğimiz can sayısı ise 3, yaş ortalaması 11. Boğulma süreçlerini ayrıntılı tetkik ettiğimizde şu hususlar çok dikkat çekmektedir; bilinçli bir şekilde suya girme, boğulma vakalarının hafta sonları ve bayram tatillerinde meydana gelmesi, boğulma vakalarının en çok Ağustos ayı içerisinde meydana gelmesi ve belki de en önemlisi vefat eden çocuklarımızın tamamı aileleri ile birlikteyken vefat etmekte. Olayların meydana gelme yeri ve yoğunluğuna göre ilimizdeki en riskli alanlar Batman Çayı (Şerbetli-Dolucu), Batman Barajı, Malabadi bölgesi, Balpınar bölgesi ve sol sahil iletim hattı" dedi.