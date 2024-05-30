Batman'da Çoban Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Çoban Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Batman\'da Çoban Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Batman'da çoban Yusuf Dayan, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü F.D. gözaltına alındı. Kazada Dayan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde bekleyen sürücü ise gözaltına alındı.

30.05.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çoban Yusuf Dayan (50), hayatını kaybetti. Sürücü F.D. (19) gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan Yusuf Dayan, yolun karşısına geçmek isterken F.D. kontrolündeki 38 AJC 431 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dayan, metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı haber alıp gelen Yusuf Dayan'ın yakınları fenalık geçirdi.

Yusuf Dayan'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bekleyen ve şoka giren sürücü F.D. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Batman, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Çoban Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da Çoban Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement