Batman\'da Çoban Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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BATMAN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çoban Yusuf Dayan (50), hayatını kaybetti. Sürücü F.D. (19) gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Batman Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan Yusuf Dayan, yolun karşısına geçmek isterken F.D. kontrolündeki 38 AJC 431 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dayan, metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı haber alıp gelen Yusuf Dayan'ın yakınları fenalık geçirdi.

Yusuf Dayan'ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bekleyen ve şoka giren sürücü F.D. ise gözaltına alındı.