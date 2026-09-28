Batman'da durdurulan kamyonette 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da durdurulan kamyonette 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Batman\'da durdurulan kamyonette 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da Diyarbakır-Batman kara yolunda 24 Eylül'de durdurulan bir kamyonetin kasasında ahşap plakalar arasına zulalanmış 18 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Valilik açıklamasına göre olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Batman'da gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 24 Eylül'de Diyarbakır-Batman kara yolunda durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, kamyonet kasasında ahşap plakalar arasına zulalanmış gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
DiyarbakırGüvenlik3. SayfaGüncelBatmanEylülSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da durdurulan kamyonette 18 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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