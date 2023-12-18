Batman\'da esnaflar İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi

Batman'da esnaflar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen esnaflar, "Batman'dan Filistin'e binler selam" ve "Soykırıma hayır" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yıllardır sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, "İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden, tüm uluslararası kanun ve kuralları çiğneyerek her yeri bombalayıp, Filistin'de tarihin şahit olmadığı soykırım ve katliamlar yapmaktadır." dedi.

Bu saldırılara tepkilerini dile getiren Çiftçi, Müslüman ülkelerin liderlerine Filistin konusunda samimi ve dayanışma içerisinde olmaları çağrısı yaptı.