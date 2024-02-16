Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu - Son Dakika
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Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu

Batman\'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu

Batman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde daha da yoğunlaştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve sürücüler sis farlarını açarak ilerlemelerini sağladı.

16.02.2024 09:27
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Batman'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren görülen sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücüler sis farlarını açarak trafikte ilerleyebildi.

Kaynak: AA

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