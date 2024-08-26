Batman'da Grafiti Sanatçısı İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösteriyor

Güncel

FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da yaşayan grafiti sanatçısı Osman Öztürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla duvarlara Filistin, Gazze ve direnişi simgeleyen resim ve semboller çiziyor.

Kendi çizimlerinin yanı sıra esnafın talepleri doğrultusunda iş yerlerinin duvarlarına gönüllü grafiti yapan Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır grafiti sanatıyla uğraştığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'de yaşanan dramı insanlara anlatabilmek amacıyla duvarlara Filistin ve direnişi simgeleyen görseller çizdiğini belirten Öztürk, "Gazze'deki direnişi temsil eden görseller çiziyorum. Özellikle sırtı dönük Hanzala, barış güvercini, karpuz sembolü ve slogan olarak da Free Palestine görselleri yapıyorum." dedi.

Grafiti sanatçılarının serbest çalıştığını ancak vatandaşların ve esnafın kendilerine yer açması ve çizim talebinde bulunmaları halinde özel çalışmalar da yaptığını anlatan Öztürk, bir esnafın duvarına Filistin'le ilgili görseller çizdiğini, bu görsellerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok esnaftan talep geldiğini kaydetti.

Duvarlara çizdiği grafitilerin vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandığını belirten Öztürk, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldığını dile getirdi.

Öztürk, "İnsanların belki dille anlatamadığını biz duvarlara işliyoruz. Onlar da duvarlarda gördükleri zaman çok beğeniyorlar. Onların içinden geçen şeyleri yansıttığımız için de mutluyuz." diye konuştu.

"İsrail'in yaptığı soykırımı, saldırıları kınıyoruz"

İş yerinin duvarına grafiti çizdiren esnaf Hasan Yelboğa da Öztürk'ün çalışmalarını sosyal medyadan gördüğünü, iş yerinin duvarına çizim yaptırmak için kendisiyle iletişime geçtiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki direnişi herkese gösterebilmek amacıyla duvarına grafiti çizdirdiğini anlatan Yelboğa, şunları söyledi:

"Batman'da halı yıkama fabrikası işletiyorum. Osman arkadaşımızla iletişime geçtim. Bizi kırmadı ve iş yerimizin müsait bir duvarına Filistin'i simgeleyen ve orada yaşanan katliama tepki amacıyla bir görsel çizdi. İsrail'in yaptığı soykırımı, saldırıları kınıyoruz. Gazze'de o kadar mazlumun şehit olması, çocukların ölmesi bizleri çok üzüyor. Bu durumu herkese gösterebilmek amacıyla iş yerime böyle bir çalışma yaptırdım."