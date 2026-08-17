Batman'da Hayvanlar Sıcaktan Korunuyor - Son Dakika
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Batman'da Hayvanlar Sıcaktan Korunuyor

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Batman'da besiciler, sıcak havadan etkilenen hayvanlarını Kırkat Göleti'nde serinletiyor.

İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'da sürü sahipleri sıcak havadan etkilenen küçükbaş hayvanları Kırkat Göleti'nde serinletiyor.

Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı kentte hissedilen sıcaklık ise açık alanlarda 50 dereceye ulaşıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gercüş ilçesinin Yüceköy köyünde de besiciler, sıcak havanın etkisinden korumak istedikleri hayvanlarını serinlemeleri için Kırkat Göleti'ne götürüyor.

Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.

Hem serinliyorlar hem de temizleniyorlar

Besicilerden Ömer Gezer, AA muhabirine, 30 küçükbaş hayvanı olduğunu, sıcak havanın hayvanları da etkilediğini belirterek, onların da serinlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Hayvanları gölete götürdüklerini ifade eden Gezer, "Bu sayede hayvanlar hem serinliyorlar hem de temizleniyorlar. Gölete getiremediğimiz zamanlarda serinlemeleri için evde hortumla yıkıyorum hayvanlarımı. Nasıl insanlar duş alıyorsa onlar için de yıkanmak iyi oluyor." dedi.

"Hava çok sıcak, hayvanlar da bunalıyor"

Köyde çobanlık yapan Mehmet Nezir Aslan da yaklaşık 400 küçükbaş hayvana baktığını belirtti.

Sabah hayvanları meraya çıkardıklarını, burada otlayan hayvanları öğle sıcaklarında gölgede dinlendirdiklerini anlatan Aslan, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için köydeki besicilerin de yardımıyla gölete götürdüklerini belirtti.

Aslan, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hava çok sıcak, hayvanlar da bunalıyor. Serinletmek için onları Kırkat Göleti'ne getiriyoruz. Burada hayvanlara duş aldırıyoruz."

Aslan, hayvanların da insanlar gibi serinlemeye ihtiyaçları olduğunu belirterek, bunun için de bölgede en uygun yerin bu gölet olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'da Hayvanlar Sıcaktan Korunuyor - Son Dakika

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