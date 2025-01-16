Batman'da Hırsız Yakalandı

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Batman'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin C.C.E. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.