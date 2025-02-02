Batman\'da İş Yerinde Yangın Çıktı

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BATMAN'da bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Belde Mahallesi İnsan Hakları Bulvarında bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,