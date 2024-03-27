Batman'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, H.Y, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.A'nın Kültür Mahallesi'nde cep telefonu satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaçan zanlı H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Batman'da iş yerine silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin coğrafi konumu ve büyüme rakamlarıyla dünyadaki birçok ülkeye parmak ısırttığını belirtti. Aydın, Türkiye'nin ihracat rakamlarının yükseldiğini ve işsizlik oranının düştüğünü vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin kredi notunun yükseldiğini ve ekonomik verilerin iyiye doğru devam ettiğini söyledi. Aydın, tasarruf ve enflasyonla mücadele konularına da dikkat çekerek, iş dünyasının önlemler alması gerektiğini ifade etti.
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