Batman\'da İskele Çöktü, 3 İşçi Yaralandı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde bir inşaatta iskelenin çökmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde içeye bağlı Gürbüz köyünde meydana geldi. Bir inşaatta çalışma sırasında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay sırasında iskelede çalışan işçiler S.A. (50), R.Ç. (49) ve H.Ç. (48), metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerinin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.