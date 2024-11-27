Batman\'da İzinsiz Gösteri Şüphelileri Gözaltında

Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte sokak eylemlerine katıldıkları ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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