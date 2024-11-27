Batman'da izinsiz protesto gösterilerine katılan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da izinsiz protesto gösterilerine katılan 6 şüpheli gözaltına alındı

Batman\'da izinsiz protesto gösterilerine katılan 6 şüpheli gözaltına alındı

BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu'nda, kentteki izinsiz protesto gösterilerine katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

27.11.2024 21:17  Güncelleme: 21:20
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BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu'nda, kentteki izinsiz protesto gösterilerine katıldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte gerçekleştirilen izinsiz protesto gösterilerine katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 'Şehit Birol Öztekin Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

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