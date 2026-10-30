Batman'da jandarma, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Batman'da jandarma, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

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Batman\'da jandarma, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüyü yakaladı
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Batman Valiliği açıklamasına göre, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olarak aranan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ile Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Batman'da 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

5 aydır firari olarak aranan Y.E. ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Batman Valiliği3. SayfaJandarmaBeşiriBatmanGüncelSon Dakika

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