Batman'da Kabir Ziyaretleri Yoğunlaştı
Batman'da Kabir Ziyaretleri Yoğunlaştı

26.05.2026 17:56
Kurbaan Bayramı arifesinde Batman'da mezarlıklar yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

BATMAN'da Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Asri Mezarlık'ta yaşanan yoğunluk ve mezarlık çevresinde oluşan araç kuyruğu dronla görüntülendi.

Güneykent Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık başta olmak üzere kentteki mezarlıklara sabah saatlerinden itibaren gelenler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Arife günü dolayısıyla yapılan ziyarette mezarların bakımı yapılarak, çiçekler sulandı. Ziyaretler sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Ziyaret nedeniyle mezarlık çevresinde uzun araç kuyrukları oluştu. Asri Mezarlık'taki yoğunluk ile araç kuyruğu dronla kayda alındı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: DHA

