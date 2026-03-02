Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Batman\'da Kaçakçılığa Geçit Yok
02.03.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da yapılan denetimlerde 17 şüpheli yakalandı; çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Batman'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-26 Şubat arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 2 bin 698 paket gümrük kaçağı sigara, 330 gümrük kaçağı Puro, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 171 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:11:46. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.