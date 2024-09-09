Batman\'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

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Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Hasankeyf Kavşağı'nda akaryakıt yüklü bir tanker ile bir iş merkezinde arama yapıldı.

Aramalarda 7?0?0? paket gümrük kaçağı sigara, 5?6? cep telefonu, 2?6?3? şarj adaptörü, 2?5?7? şarj kablosu, 1?1? akıllı bileklik, 1?0? kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.