Batman\'da Kadınlar El Sanatları ile Büyüyor

Batman'da 19 Mayıs Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) açılan dekoratif el sanatları kursunda kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Nisan ayında açılan kursta eğitim gören 20 kadın, seramik taşından ürettikleri hediyelik eşyalarla el becerilerini geliştirirken, ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Günde 6 saat süren eğitimlerde kursiyerler, seramik tozuna su katarak hazırladıkları hamuru kalıplara dökerek kahve sunumluğu, tütsülük, fotoğraf çerçevesi, vazo ve anahtarlık gibi çeşitli ürünler yapıyor.

Kadınlar, el emeği ürünlerini kurum içi ve sosyal medya aracılığıyla satışa sunuyor.

19 Mayıs ÇATOM Müdürü Şükran Altun, kursun kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesine katkı sunduğunu söyledi.

Altun şöyle devam etti:

"Kursiyerimiz her gün gelip burada hem güzel vakit geçiriyor hem de değerli ürünler üretiyor. Kursiyerlerimiz taş tozunu belirli oranlarda suyla karıştırarak silikon kalıplara döküyor. Ardından kuruyan ürünleri boyayıp vernikliyorlar. Ürünlerimiz yıkanabilir ve gıda sunumuna da uygun şekilde kullanılabiliyor."