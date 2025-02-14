Batman\'da Kar Yağışı 236 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapattı

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Batman'da 236 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı (2)

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 236 yerleşim yerinden 123'ünün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile açıldı. İlçelerden Sason'da 22 köy ve 32 mezra, Kozluk'ta 6 köy ve 40 mezra, Gercüş'te 9 köy ve 4 mezra yolu olmak üzere toplamda 113 yerleşim yerinin yolunda çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera Bayram AYHANBATMAN,