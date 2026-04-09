Batman\'da \'Kim Var?\' Sanat Etkinliği

Batman'da, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile lise öğrencileri tarafından "Kim Var?" sanat etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda "Kim Var?" sanat etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Selman Onat'ın açılış konuşmasının ardından, tiyatro gösterisi sunan öğrenciler, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile birlikte çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.