Batman'da Kuyumcu Silahla Kendini Vurdu

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Batman'da silahla kendisini başından vuran kuyumcu ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı.

Çarşı Mahallesi'nde esnaf K.E. (45) kuyumcu dükkanında bir yakını ile oturduğu sırada tabancayla başına ateş etti.

K.E. ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.